Yılmaz Tunç açıkladı: Sokak röportajları yasaklanacak mı?

Yayınlanma: 14.08.2024 - 20:34

Güncelleme: 14.08.2024 - 20:35

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP 23'üncü Kuruluş Yıldönümü Programı öncesi CNN TÜRK'e konuştu.

Sokak röportajlarına ilişkin konuşan Tunç yasaklama olmayacağını ifade ederek, "Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer" dedi.

"YASAKLAMA DİYE BİR ŞEY YOK"

Tunç, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Sokak röportajlarına yasaklama diye bir şey yok. Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır."