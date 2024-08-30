Yılmaz Tunç duyurdu: Metroda Suriyeli çocuğa saldıran şahıs hakkında yeni gelişme
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da metroda Suriyeli çocuğa şiddet uygulayan kişinin tutuklandığını duyurdu.
İstanbul’da M2 metrosunda çiçekli saç tokası satan çocuğa, bir kişinin şiddet uyguladığı görüntüler gündem olmuştu. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan D.A., isimli şüpheli tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Tunç şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;
Gözaltına alınan şüpheli, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.
Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz.
Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."
İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 30, 2024
Gözaltına alınan şüpheli, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye…
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