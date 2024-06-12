Yılmaz Tunç'tan 'İmralı' açıklaması: 'Tecrit söz konusu değil'

Yayınlanma: 12.06.2024 - 20:41

Güncelleme: 12.06.2024 - 20:41

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinin sorularını cevapladı.

Tunç, İmralı ile ilgili soruya, “İmralı’da tecrit söz konusu değildir. Orada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ölünceye kadar infaz kararı verilen bir hükümlüyle ilgili olarak infaz devam etmektedir. Aynı cezaevinde dört hükümlü bulunmakta, spor saati ve sohbet saatinde bir araya gelebilmektedir. Ziyaret yasağı ve telefon ile görüşmeye ilişkin kararlar İnfaz Hakimliği’nin aldığı kararlar doğrultusunda yapılmaktadır. İmralı’daki hükümlü terörist elebaşıdır. Ona ‘sayın’ ifadesini kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

TUTUKLU AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu aileleriyle ile görüştü. TBMM'de gerçekleşen görüşmeye hasta tutuklu yakınları Safure Akın, Leyla Kuday, Gurbet Tekin ve Hülya Taş ile DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve Mersin Milletvekili Ali Bozan katıldı. Bakan Tunç'a İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı da eşlik etti.

Hasta tutukluların tahliyesiyle talepler Bakan Tunç'a iletildi. Talepleri not alan Tunç, bayramdan sonra ailelerle yeniden görüşeceğini söyledi.