Yılmaz Tunç'tan maden faciasına ilişkin yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen faciaya ilişkin "Soruşturma kapsamında işyeri yetkilisi 4 kişi gözaltına alınmış olup, bilirkişi raporuna göre soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:53
Yılmaz Tunç'tan maden faciasına ilişkin yeni açıklama
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Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söyledi:

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“Erzincan’a bağlı İliç ilçemizde bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle kayıp işçilerimizin arama-kurtarma çalışmaları devletimizin ilgili tüm birimleri tarafından titizlikle yürütülmekte olup, dileğimiz işçilerimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve 4 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında çevre, maden, jeoloji, iş sağlığı, kimya, inşaat ve ziraat alanında uzman 7 kişiden oluşan Bilirkişi heyeti toprak kaymasının nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır.

"4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞ OLUP..."

Hali hazırda Soruşturma kapsamında işyeri yetkilisi 4 kişi gözaltına alınmış olup, bilirkişi raporuna göre soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Erzincanlı vatandaşlarımıza ve aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, arama kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.”


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