Yılmaz Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 'Şüpheliler yarın adliyeye çıkarılacak'

Yayınlanma: 11.09.2024 - 20:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 20:24

Ortak basın açıklamasında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelilerin yarın adliyeye çıkarılacaklarını ifade etti.

Soruşturmanın son durumu ile ilgili bilgi veren Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında 267 kişinin ifadesi alındı. Narin'den alınan doku örnekleri inceleniyor. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kimyasal inceleme raporu beklenmektedir. Gözaltındaki 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Az önce Narin kızımızın kabrini ziyaret ederek ona dualar ettik. Bir kez daha Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece Adalet Bakanı olarak değil aynı zamanda baba olarak huzurlarınızdayım. Buradaki amacımız Narinimize bu caniliği yapanların en ağır cezayla cezalandırılmasının takipçisi olmak ve olayı açıklağa kavuşturulmaktır. Bu olay caniler hesap verinceye kadar elimiz, gözümüz burada olacaktır.

Şu anda Narin kızımızın canice öldürülmesiyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Adaletin tam ve eksiksiz şekilde yerini bulması için deliller, bulgular, tanık ifadeleri son derece dikkatli bir şekilde değerlendirilmektedir.

"KARARLILIĞIMIZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Fail veya faillerin en hızlı biçimde ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Çocuklarımızı kötülükten korumak toplum olarak en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir. Onların korunması kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Bir çocuğa zarar vermek insanlığa zarar vermekle eşdeğerdir. Çocuğa karşı her türlü şiddet eyleminin önlenmesi, çocuk istismarının önüne geçilmesi her zaman hükümetimizin en temel önceliklerinden olmuştur. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hem soruşturma hem de arama faaliyetleri kapsamında yapılanlarla ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.

"4 BİN 656 PERSONEL GÖREV ALDI"

Narin kızımızın eve dönüş yolunda saat 15.15 sıralarında 4 arkadaşını takip ederek eve doğru yola çıktığı son görüntüsü sonrasında kendisinden haber alınamamıştır. Saat 20.15'te Jandarma Komutanlığı 20.50'de 112 Acil merkezi aranarak soruşturma işlemlerine, arama işlemlerine hızlı bir şekilde başlamıştır. 4 bin 656 personel, 23 dedektör köpek, 172 araç, 64 drone, 1 İHA, 5 yeraltı görüntüleme cihazı ile 75 kilometre kare alan, Jandarma timi, AFAD ekipleri 8 dere, 5 gölet, su kuyusu ve kanal aranmıştır. 51'i jandarma ve 11'i polis bölgesi olmak üzere arama yapılmıştır. 137 kamera incelenmiştir. 26 kişinin şüpheli 241 kişi tanık olmak üzere 267 kişinin ifadesi alınmıştır. Narin kızımızın amcası Salim Güran, komşusu Nevzat Bahtiyar çıkarıldıkları mahkemece, çocuğa karşı kasten öldürme ve hürriyeti tahdit suçlarından tutuklanmıştır.

"ADLİ TIP'TAN NİHAİ KARAR BEKLENMEKTEDİR"

Van Kriminal Daire Başkanlığınca olayda kullandığı değerlendiren araçlar üzerinden alınan örneklerin kimyasal inceleme raporu beklenmektedir. Pet şişe, toprak, balçık ve taş parçalarının inceleme sonuçları beklenmektedir. HTS, mobese kayıtları Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan işlemler devam etmektedir. Narin kızımızından alınan doku örnekleri incelemek yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp ve diğer kısımları İstanbul Adli Tıp'a gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumundan ölüm sebebine ilişkin nihai rapor beklenmektedir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

"MUTLAKA HESAP SORULACAKTIR"

Bu tür tutum ve davranışlardan sorumluluk makamında olan kişilerin kaçınması gerekir. Daha sağduyulu olmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak kenetlenmeliyiz. Narin kızımızın acısı üzerinden farklı sebeplerle beyanatlardan kaçınmak gerekir. Narin yavrumuzun vahşice öldürülmesi her bir ferdin yüreğinde derin acı ve tarifsiz kedere neden olmuştur. Mutlaka hesap sorulacaktır. Yaptıkları caniliğin bedelini ödeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Her bir çocuğumuzun güvende ve huzur içinde büyümesi, umut dolu yarınlara ulaşması için gereken adımları atmaya devam edecektir. Soruşturma devam ederken sağlıklı iletişim önemlidir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız kamuoyunu gerektiğinde bilgilendirecektir. Yetkili makamların yaptığı açıklamalar dışında diğer açıklamalara kamuoyunun itibar etmemesi gerekir.

Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağolsun."

ENSARİOĞLU SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Yılmaz Tunç, basın açıklamasının ardından bir gazetecinin, Narin Güran'ın ailesi hakkında kullandığı ifadeler ile tartışmalara neden olan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Gazetecilerden soru alınmayan basın toplantısı, Tunç'un açıklamalarıyla son buldu.