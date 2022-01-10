Yine cemaat yurdu yine ölüm
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın yaşamına son verdiği öne sürüldü. Kara’nın, olaydan önce arkadaşlarına gönderdiği videoyu alıntılayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Bu gençlerin ahı sarayı yakar” dedi.
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.
Yaşamına son verdiği öne sürülen Kara, olaydan önce çektiği videoları arkadaşlarına göndererek, cemaat yurdunda yaşadığı baskıları anlattı. Videoda cemaat yurdunda ailesinin zorlamasıyla kaldığını söyleyen Kara’nın, yurtta zorla namaz kıldırdıklarını ve bu durumdan rahatsız olduğunu söylediği görüldü.
ÖZKAN'DAN MESAJ
Kara'nın açıklamalarının paylaşıldığı bir gönderiyi alıntılayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Yazık çok yazık. Aslan gibi delikanlı. Bu gençlerin kardeşlerimizin ahı sarayı yıkar" dedi.
Devletin yeterli sayıda yurt yapmadığını belirten Özkan, "Üç kuruşluk çıkarları için bu gençleri yakanlar bilin bu çürük düzeninizi değiştireceğiz. İktidarımızda her genç devlet yurdunda kalacak. Özgür olacak" ifadelerini kullandı.
Yazık çok yazık. Aslan gibi delikanlı. Bu gençlerin kardeşlerimizin ahı sarayı yıkar. Yurt yapmayıp üç kuruşluk çıkarları için bu gençleri yakanlar bilin bu çürük düzeninizi değiştireceğiz. İktidarımızda her genç devlet yurdunda kalacak. Özgür olacak. https://t.co/jeSYtI3OUY— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 10, 2022
14 YAŞINDAKİ İSMAİL KEREM CEMAAT YURDUNDA ÖLMÜŞTÜ
Antalya’nın Alanya ilçesinde Süleymancılar Cemaatine ait yurtta kalan 14 yaşındaki İsmail Kerem Topal, 4 Ağustos’ta yurtta kalan M.E.U. isimli çocukla kavga ettikten sonra dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Başını beton zemine çarpan Topal, ağır yaralandı.
Tedaviye alınan Topal, 9 Ağustos’ta hayatını kaybetti.
YURTTA CİNAYET
Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir tarikat yapılanmasa ait olduğu ortaya çıkan kaçak bir yurtta bir cinayet yaşanmıştı. Kaçak yurtta çalışan aşçının, kaçak yurtta kalan öğrenciyi vahşi bir şekilde katlettiği olay medyaya yansımıştı.
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