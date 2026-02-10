Yine iktidara yakın sendika yine yolsuzluk iddiası: Okullarda yolsuzluk iddiası

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bazı okul müdürlerinin ihalelerde usulsüzlük yaptığı ileri sürüldü. Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı A.G.’nin odağında; okullara alınan gıda temizlik ve diğer tüketim malzemeleri üzerinden yolsuzluklar yapıldığı ve bu yolsuzluklar sonucunda da okul idarecilerinin ciddi servetlere sahip oldukları iddia ediliyor. İddialara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa ülke genelinde öğretmenlerin geçim sıkıntısı yaşamasına karşın söz konusu bu idarecilerin ‘servetleri’nin açıklanması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu idarecilerin geçmişte ek ders yolsuzluğundan dolayı soruşturma geçirdiğini de belirten Akboğa, okullara alınan bazı gıda ürünlerinin üç katı fiyatına ve usulsüz bir şekilde birkaç firmaya verildiğini açıkladı.

İdarecilerin Eğitim-Bir-Sen’i arkalarına alarak hareket ettiklerini belirten Akboğa, “Burada bir yolsuzluk ağı kurmaları ve bu yolla hem öğretmenleri baskı altına alarak hem de rekabet ortamını geliştirmeyerek esnaflara ve öğretmenlere de zarar verdikleri ama en önemli hususun öğrencilerin yiyeceğinden ve temizliğinden kısarak böyle bir şey yapmaları vicdanları sızlatmaktadır. Kamu kaynaklarıyla birilerinin zengin edilmesi ve öğrencilerin aç bırakılması kabul edilebilir bir durum değil. Normalde açık ihale yapılarak alınması gereken bazı ürünlerin bile usulsüz bir şekilde el altından bazı firmalara peşkeş çekildiği ve söz konusu kazancın da paylaşıldığına dair çok ciddi duyumlarımız var” dedi.