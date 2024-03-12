Yine tarım arazisi ve ormana göz diktiler
TEMA Vakfı’nın verilerine göre yüzde 74’ü maden ruhsatlı olan Ordu’da bu kez de bazalt ve bentonit ocağı için adım atıldı.
Çaybaşı’ndaki Boras Mahallesi’nde bentonit ocağı işleten Fatsa Madencilik, bitişiğindeki fındıklık ve orman alanlarını da kapsayan yeni bir maden için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
Onay alması durumunda şirket daha önce 15 bin metrekarelik fındık bahçesinde işlettiği bentonit ocağını bitişiğindeki bahçelere taşıyacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne göre “Fındık bahçesi ve ağaçlık” olan 26 bin 300 metrekarelik alan daha talep eden şirket bazalt ocağını da genişletecek. Bazalt ocağını da ormanlık alan olarak belirlenen 172 bin metrekarelik alanın 105 bin metrekaresinde açacak. Şirketin bölgede 461 hektarlık ruhsatının bulunması da büyüme risklini gözler önüne seriyor.
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