Ağır, tehlikeli ve insan hayatından daha fazla götüren mesleklere erken emeklilik imkânı sunan yıpranma payı uygulaması, 2026 yılında yapılan düzenlemeyle önemli ölçüde genişletildi. Peki, Yıpranma payı nedir? Yıpranma payı hangi meslekleri kapsar?

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır işlerde çalışan kişilerin çalıştıkları her sene için ilave prim günü kazanmasıdır. Normal bir ofis çalışanı senede 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan bir işçi, yaptığı işin risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün fazladan prim kazanır. Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı tanınan bir işte 12 ay çalışan kişinin primi, SGK sisteminde 360 gün yerine 450 gün olarak işlenebiliyor. Kazandığınız bu ekstra 90 gün, emeklilik yaş haddinizden düşülür. Yani 60 yaşında emekli olacakken, bu süreler biriktikçe emeklilik yaşınız 55'e kadar düşebilir. Kanun, bu indirimle en fazla 5 yıl (bazı çok ağır mesleklerde 8 yıl) erken emekliliğe izin vermektedir.

SGK YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER 2026

Gazeteciler: Sarı basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.

Maden ve yeraltı işçileri: En yüksek yıpranma payı hakkına sahip gruplar (yılda 180 gün ek prim).

Güvenlik güçleri: Asker, polis, MİT mensupları ve cezaevi infaz koruma memurları.

Ağır sanayi çalışanları: Demir-çelik fabrikası personeli, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışılan işler.

İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekiplerinde görev yapanlar.

SGK YIPRANMA PAYINA YENİ EKLENEN MESLEKLER HANGİLERİ?

Çimento fabrikası çalışanları

Alüminyum fabrikası işçileri

Dökümhane işçileri

Cam sanayi çalışanları