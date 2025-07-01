Yitirilen 33 can için anma töreni düzenlenecek

Cumhuriyet’e konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi ve Anma Komitesi Başkanı Hidayet Yıldırım, Sivas’ta yapılacak anmaya ilişkin şu bilgileri verdi: Avrupa’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından anma için gelecekler saat 09.30’da Seyrantepe Mahallesi’ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği şubesinin önünde toplanacak.

Anma yürüyüşü Seyrantepe’den saat 10.00’da başlayacak. Yürüyüşün önünde Madımak Katliamında yaşamını yitiren aileler katliamda yitirdikleri kişilerin fotoğraflarını taşıyacak. Yürüyüş Ethem Bey Parkı üzerinden, Mevlana Caddesi’nden geçerek Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak. Buradan Madımak Oteli önünde anma etkinliği gerçekleştirilerek, günün anlamı ile ilgili konuşmalar yapılacak.

Katliamda yaşamını yitiren 33 kişi için bilim, sanat ve kültür merkezi yapılan otelin önüne karanfil bırakılacak.