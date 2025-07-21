YKS'de dikkat çeken 'başarı': Kartal İmam Hatip'te ilk 10'da 6 birinci!

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2025-YKS’de sözelde 19, sayısalda 10, eşit ağırlıkta 19 ve dil alanında 15 derece elde etti. Okul, Türkiye genelinde ilk 10’da 6; ilk 100’de ise toplam 25 öğrenciyle yer aldı.
SÖZEL İKİNCİSİ ARAPÇA’DA DA İLK 10’DA
Sözel Türkiye ikincisi Yasin Yazıcı, Arapça alanında da Türkiye 6’ncısı oldu.
İLK 3’E TOGG HEDİYESİ
İlk 3’e giren iki öğrenciye yerli otomobil Togg verilecek. Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, “Bu başarıyı öğrencilerimiz hiçbir özel ders desteği olmadan, disiplinli okul ortamıyla sağladı” dedi.
TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS tercih sürecinin 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.