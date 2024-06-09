YKS 2024 Nağme-i Seher, Felekname, Şikayetname eserleri kimin?

Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:06

Güncelleme: 09.06.2024 - 15:06

AYT' de çıkan 'Nağme-i Seher, Felekname, Şikayetname eserlerini kim yazdı?' sorusu büyük merak uyandırdı. Peki, Nağme-i Seher, Felekname, Şikayetname eserleri hangi yazara ait?

ŞİKAYETNAME ESERİ KİMİN, KİM YAZDI?

"Şikayetname" eseri, Divan edebiyatının önemli isimlerinden Fuzuli'ye aittir. Fuzuli, eserlerinde aşk, acı ve hasret gibi temaları işleyerek okuyucusuna derin duygular yaşatmayı başarmıştır.

NAĞME-İ SEHER ESERİ KİMİN, KİM YAZDI?

"Nağme-i Seher" adlı eser ise Tanzimat dönemi edebiyatının önemli isimlerinden Recaizade Mahmud Ekrem tarafından kaleme alınmıştır. Eser, dönemin edebi anlayışını ve estetik değerlerini yansıtan önemli bir yapıt olarak kabul edilir.

FELEKNAME ESERİ KİMİN, KİM YAZDI?

"Felekname" eseri Gülşehrî'ye aittir. Gülşehrî, bu eserinde hayatın geçiciliği ve insanın kaderle olan mücadelesi gibi derin konuları işler.