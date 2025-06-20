YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite sınavı sonuç takvimi belli oldu!

2025 YKS sonuçları için tarih araştırmaları başladı.

21-22 Haziran tarihlerinde ÖSYM üzerinden YKS sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar bir yandan da tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi araştırıyor.

Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Üniversiteli adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlayacak. Adaylar, aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda yapacak. Tercih süreciyle ilgili ayrıntıların da sonuç açıklama günü ya da hemen ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki adımları izleyerek sonuçlarını öğrenebilecek: