YKS sonuçlarının adaletsizliği

CHP Adana Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Müzeyyen Şevkin, önceki gün açıklanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının; nitelikli, fırsat eşitliğine sahip, adaletli bir yükseköğretimden uzak olunduğunu açıkça gösterdiğini söyledi.

Türkiye’de yükseköğretime geçiş sisteminde çok önemli yapısal sorunlar olduğunu, genç nüfusun heba edildiğini vurgulayan Şevkin, “Öğrencilerin, ailelerin yıllarca süren emeği, fedakârlıkları ve ekonomik zorlukları karşılıksız kaldı. Sonuçlar sistemsizliği, belirsizliği beraberinde getirdiği gibi fırsat eşitsizliğinin de derinleştiğini ortaya koyuyor. Tercih yapanların yüzde 40’ının hiçbir programa yerleşememesi yükseköğretime geçiş sisteminde ciddi sorunlar olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.