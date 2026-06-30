Cumhuriyet Gazetesi Logo
YKS'ye giderken TIR ile çarpışmışlardı: Kuzeninin ardından 19 yaşındaki Ahmet İnal da hayatını kaybetti

YKS'ye giderken TIR ile çarpışmışlardı: Kuzeninin ardından 19 yaşındaki Ahmet İnal da hayatını kaybetti

30.06.2026 11:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
YKS'ye giderken TIR ile çarpışmışlardı: Kuzeninin ardından 19 yaşındaki Ahmet İnal da hayatını kaybetti

Gaziantep’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek için yola çıkan ve otomobillerinin bir TIR ile çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet İnal, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada otomobil sürücüsü olan kuzeni Mehmet Fatih İnal da kaza günü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gaziantep’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için sınav merkezine giderken içinde bulundukları otomobilin TIR ile çarpıştığı kazada yaralanan Ahmet İnal (19) da kuzeni Mehmet Fatih İnal’ın (19) ardından 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 20 Haziran sabahı, Karkamış ilçesi Soylu Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzenler Mehmet Fatih İnal ile Ahmet İnal YKS için sınav merkezine gitmek amacıyla otomobille yola çıktı. Mehmet Fatih İnal idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki 27 AVU 764 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada Mehmet Fatih İnal ile kuzeni Ahmet İnal yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı 2 genç Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Fatih İnal, aynı gün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet İnal da 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #kaza #YKS