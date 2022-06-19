YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu tamamlandı

19 Haziran 2022 Pazar, 14:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 18 Haziran Cumartesi günü yapılmasının ardından, bugün saat 10.15'te başlayan VE ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri de (AYT) 13.15 itibarıyla tamamlandı.

180 DAKİKA SÜRDÜ

Bazı öğrenciler, belirlenen ilk çıkış saati olan 12.30'da sınav salonundan ayrıldı, bazı adaylar 180 dakikalık sürenin sonuna kadar salonlarda kaldı. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan sınavda 317 bin 765 kişi görev aldı.

Toplam 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Başvuranlar arasında 7 bin 803 engelli aday da yer aldı.

Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.

"ZORDU"

Adaylar, sınav çıkışında kendilerini heyecanla bekleyen ailelerinin yanına gitti. Aileler de çocuklarına sarılarak desteklerini gösterdi. Sınava giren öğrencilerden Enes Polatdemir, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki soruların zor olduğunu belirtti.

Polatdemir, sosyal bilimler ve Türkçe'nin iyi olduğunu dile getirerek, "Onları yapabildim ama herhalde seneye bir daha girmek zorundayım. AYT baya zordu" dedi.

Edebiyat sorularında zorlandığını, sayısalı ise hiç çözmediğini anlatan Berkant Efe Demir, "Arkadaşların hepsinin edebiyatta zorlandığını düşünüyorum. Sorular çok uzundu. Felsefeye geçtiğimiz zaman zaten okuyacağımız bir durum kalmamıştı. Genel olarak sözelde biraz zorlandık diyebilirim. Tarih soruları biraz kolaydı" diye konuştu.

"PARAGRAFLAR BİRAZ UZUNDU"

Adaylardan Özkan Hançer ise sınav salonundan çıkarak, kendisini kapıda bekleyen oğluna sarıldı.

Sınavın güzel ve hazırlandığı gibi geçtiğini dile getiren Hançer, şöyle konuştu:

"Paragraflar biraz uzundu. Ondan biraz vakit aldı ama güzel geçti, umutluyum yani. İşletme bölümü okumak istiyorum, eşim de işletme mezunu. Çocuklarıma eğitimlerinde yardımcı olmak için üniversite okumak istedim. Sınava çok fazla çalışamadım. Çocuklarım da var, kendi iş hayatım da olduğu için."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Hançer, "Biz bu yaşta yapabiliyorsak, onların da başarılı olabilmeleri için daha çok çalışmaları lazım. Bizim iş hayatımız var, çocuğumuz var, ailemiz var. Onların sadece okulları var, başarılı olabilirler. İnşallah onlar da daha çok çalışır, bizim gibi azimli olmaya çalışırlar" ifadelerini kullandı.

SON OTURUM 15.45'TE

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.