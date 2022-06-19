YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu başladı

19 Haziran 2022 Pazar, 10:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan sınavda 317 bin 765 kişi görev alıyor.

SAAT 10.00 KURALI

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek. AYT'ye 7 bin 803 engelli aday katılıyor. Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtlayacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULDU

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

Sınavlarda, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, maskeleriyle sınava geldi.

Covid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Covid-19 pozitif adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alındı.