YKS'nin ilk oturumu TYT'de çıkan 'Oppenheimer' sorusu gündem oldu
YKS'nin ilk oturumu TYT bugün tamamlandı. Sınavda Oscar alan Oppenheimer filmiyle ilgili bir soru soruldu. Amerikalı fizikçi Oppenheimer'a dair sorulan soru Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.
Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024 saat 13.00'te tamamlandı.
Sınavın ardından X'in
(Twitter) gündemine Robert Oppenheimer ile ilgili sorulan soru yerleşti. Sosyal
medya kullanıcıları geçen yıl vizyona giren Oppenheimer filmine gönderme
yaparak eğlenceli yorumlar yaptı.
Tüm yurtta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu
Temel Yeterlilik Testi büyük bir heyecanla tamamlandı. Milyonlarca gencin ter
döktüğü sınavın ardından adaylar soru ve cevapları araştırmaya başladı.
Özellikle X'te (Twitter) Amerikalı fizikçi Robert
Oppenheimer'a dair sorulan soru gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Oppenheimer
filmine gönderme yapan tweetlerle herkesi eğlendirdi.
Sosyal medyada gündem olan YKS Oppenheimer sorusu, söz
konusu filmle ilgili araştırmaları da hızlandırdı.
Oppenheimer, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına
girdi. Oppenheimer filmini izleyen sosyal medya kullanıcıları soruyu
zorlanmadan yaptıklarını aktardı.
TYT'de çıkan Robert Oppenheimer sorusunun cevabına ilişkin
henüz bir açıklama yapılmadı.
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