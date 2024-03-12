Gişede rekor kırmıştı: Christopher Nolan 'Oppenheimer'dan ne kadar para kazandı?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:18

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:18

Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer", 96. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu (Cillian Murphy) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Robert Downey Jr.) dahil olmak üzere toplam 7 ödül aldı.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, dünya çapında 957 milyon doların üstünde hasılat yapan ve 2023'ün en çok kazanan üçüncü filmi olan "Oppenheimer" böylece, yirmi yıl önceki "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü"nden bu yana en yüksek hasılat yapan En İyi Film kazananı oldu.

Filme damgasını vuran bu başarı, projedeki herkes için büyük bir kazanç oldu. Forbes, yönetmenin "Oppenheimer"ın brüt gişe gelirinin yüzde 15'ini kazandığını bildirdi.

Nolan bu anlaşmayı yönetmenlik, yazarlık ve yapımcılık için indirimli ücretler karşılığında kabul etti. Forbes, temsilci ve avukat ücretleri düşüldükten sonra, Nolan'ın gişe hasılatı, ev video satışları ve filmin ilk yayın penceresinin lisanslanmasından tahmini olarak 72 milyon dolar vergi öncesi gelir elde edeceğini söyledi.

Filmin yayıncılara yeniden satılması ve önümüzdeki yıllarda lisanslanmasıyla bu tutarın artmaya devam edeceği aktarıldı.

Filmin Oscar'lardaki başarısı da göz önüne alındığında, Nolan'ın bir sonraki filmi için istediği anlaşmayı etkili bir şekilde yapabilmesi bekleniyor.