YMP lideri Teoman Mutlu’dan '100 kişilik komisyon' uyarısı!

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin 'TBMM'de yer alan tüm siyasi partilerin temsilcilerinden oluşacak 100 kişilik bir komisyon kurulması' çağrısını değerlendirdi.

Komisyon gündeminin açık maddelerle belirlenmesi gerektiğini, aksi durumda tartışmaların kargaşaya neden olabileceğini vurgulayan Mutlu, "Terörsüz Türkiye hedefi elbette olumludur. 100 kişilik Meclis komisyonu kurulması da fikir olarak değerlidir. Ancak burada bazı sorunlar söz konusu. Gündem, en baştan netleştirilmeli, komisyon hangi konuları ele alacağını bilmelidir" dedi.

"NET BİR YOL HARİTASI OLUŞTURMALI"

Genel Başkan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyonda kararların salt çoğunlukla alınacak olması, iktidarın sayısal üstünlüğü nedeniyle diğer partilerin etkisiz kalmasına yol açabilir. Bu durum, ileride ciddi sıkıntılara neden olabilir. Mutlaka çözüm geliştirilmelidir. Öte yandan komisyon çalışmasını tamamlayıp kararlar aldığında, bu kararları hangi makam ne kadar sürede uygulayacak? Uygulamaya dair net bir yol haritası oluşturulmalıdır.

"UYARILARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Yerli ve Milli Parti olarak, ‘bu iş kimin işine yarar’ diye bakmayız. Eğer vatanın ve milletin yararınaysa, biz sonuna kadar varız. Bu ilkemiz sayesinde anketlerdeki yükselişimiz devam ediyor. Türkiye’nin iktidarı var, ancak yapıcı ve çözüm üreten bir muhalefeti yok. Yerli ve Milli Parti olarak biz, bu görevi onurla ve vakarla üstleniyoruz. İşte bu yüzden, kağıttan kaplan liderler anketlerde yüzde 1’lerde gezinirken, biz yüzde 2’leri geçtik. Çünkü halk, önce ‘vatan’, sonra ‘muhalefet’ diyen bizi tercih etti."