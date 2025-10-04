Yoğun bakım yataklarının yarısından fazlası özelde: Özel hastaneler büyüdü, kamu geride kaldı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı Haber Bülteni, 30 Eylül’de yayımlandı. Bültene göre, 2024’te yenidoğan yoğun bakım yataklarının yüzde 51.3’ü özel hastanelerde. Diyaliz makinelerinin yüzde 55.3’ü, MR cihazlarının yüzde 46’sı, BT cihazlarının yüzde 38.7’si, ultrason cihazlarının önemli bölümü özel hastanelerde bulunuyor. PET (pozitron emisyon tomografisi) cihazlarının ise 62’si kamuda, 62’si özelde.

Bu tablo, sağlık sistemindeki yapısal sorunların sürdüğüne işaret ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, sistemdeki temel sorunun siyasi irade ve yönetim olduğunu söyledi.

Özel sektörün kâr amacıyla hizmet sunduğunu belirten Azap, “Sosyal Sigortalar Kurumu’yla (SGK) anlaşmalı özel hastaneler, SGK’nin ödediği ücretin iki katına kadar fark alabiliyor. Sayıştay raporlarına göre bu sınır aşılıyor. Sağlık hizmeti, sadece bu farkı ödeyebilenler için ulaşılabilir” diye konuştu. Devletin sağlık hizmeti sunma yükümlülüğüne dikkat çeken Azap, “Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye’de sağlık hakkı, kamu kaynaklarıyla herkes için eşit sağlanmalı. Devlet, kendi hastanelerine yatırım yapmalı” dedi. Azap, “Ancak hiç kimse randevu bulamadığı için mecburen özel hastaneye gitmek zorunda kalmamalı” dedi.

Yenidoğan yoğun bakım yataklarının çoğunluğunun özelde olmasını kamu yatırımlarındaki yetersizliğin göstergesi olarak değerlendiren Azap, özel hastanelerde fark ücreti alınmayan paket uygulamaları dışında, ek işlemler için ödeme talep edildiğini söyledi. Cihaz ve yatak kapasitesinin özelde yoğunlaşmasının ise dar gelirli yurttaşı mağdur ettiğine değinen Azap, “Devlet hastanelerinde görüntüleme sırası haftalarca sürüyor. Mecburen özel hastaneyi ödeyemeyenler teşhis veya tedavi sürecinde gecikmeler yaşıyor” diye konuştu.

'AMELİYAT ARTTI'

PET cihazlarının özelde fazla olmasının karlı bir yatırım ve hasta çekme aracı olduğuna dikkat çeken Azap, “2002-2023 arasında kamuda yatak sayısı 1.3 kat, özelde 4.6 kat; ameliyat sayısı kamuda 3 kat, özelde 6.9 kat; yatan hasta sayısı kamuda 1.9 kat, özelde 6.7 kat arttı” ifadelerini kullandı.