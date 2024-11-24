Yoğun kar yağışı beklenen iller açıklandı: İstanbul için saat verildi!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 13:02

Güncelleme: 24.11.2024 - 13:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, yurt genelinde sağanak ve kar yağışı etkili oluyor.

Prof. Dr. Orhan Şen de, İstanbul ile birlikte birçok ilde etkili olacak kar yağışı için saat vererek uyarılarda bulundu.

Kar yağışının yoğun geçeceği 8 ili açıklayan Şen, İstanbul'un yüksek kesimlerinde öğlene kadar karla karışık yağmurun etkili olacağını kaydetti.

"İSTANBUL'A KAR GELİYOR"

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri aktardı:

"Bugün Pazar Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Doğu Akdeniz kıyıları Yağmurlu. Doğu Anadolu'nun batısı Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevresinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar Marmara'da değişmeyecek İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede azalacak.

Rüzgar, Batı ve kuzeyde kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli esecek. İç ve kuzey kesimlerde don ve buzlanma tehlikesi var. İstanbul öğlene kadar yağmurlu Anadolu yakasının Aydos gibi yükseklerde karla karışık yağmurlu 8 C. İzmir 11, Antalya 14, Ankara 3 derece olması bekleniyor. Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevrelerinde yoğun kar bekleniyor."