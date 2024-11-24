Bolu Dağı'nda kar yağışı... Ulaşımı aksattı!

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı... Ulaşımı aksattı!
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DHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:52

Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde yağış nedeniyle ulaşım aksadı.

Her iki yol güzergahı üzerinde meydana gelen hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle belirli bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor. Jandarma ve polis ekipleriyse otoyol ve D-100 kara yolu üzerinde denetimlerini artırdı.


Etiketler: #bolu dağı #kar yağışı #Kar

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