Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yoğun sis etkili oldu: Uçak seferi iptal edildi

Yoğun sis etkili oldu: Uçak seferi iptal edildi

27.01.2026 11:40:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Yoğun sis etkili oldu: Uçak seferi iptal edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara ve sefer iptallerine neden oldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan 27.01.2026 tarihinde karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi planlanan Yüksekova-Ankara uçak seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan 27.01.2026 tarihinde karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi planlanan Yüksekova-Ankara uçak seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

UYARI YAPILDI

Yetkililer, bölgede yoğun sisin etkisini sürdüreceğini bildirerek, yolcuların uçuş durumları hakkında ilgili hava yolu şirketleriyle irtibata geçmeleri hususunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, belediye ve Karayolları ekipleri, sisle beraber etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı ilçe merkezinde ve çevre yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili Konular: #uçak seferi #yoğun sis