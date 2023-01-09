Yoğun siste kaybolan avcıyı jandarma drone ile buldu

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:20

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:20

Sivrihisar ilçesine bağlı İstiklalbağı Mahallesi’ne bir grup arkadaşıyla birlikte avlanmak için giden İ.S., konakladıkları yerden yaya olarak dolaşmaya çıktı.

Yoğun sis nedeniyle yönünü kaybeden İ.S., bir süre sonra kayboldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Arkadaşları çevrede yaptığı aramada İ.S.’ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerince drone ile yapılan aramada İ.S., arkadaşlarıyla konakladığı noktadan yaklaşık 10 kilometre mesafede bulundu.

İ.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.