Yoğun siste kaybolan avcıyı jandarma drone ile buldu
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde avlanmaya gittiği bölgede yoğun sis nedeniyle kaybolan İ.S., jandarma tarafından drone kullanılarak 10 kilometre uzaklıkta bulundu.
Sivrihisar ilçesine bağlı İstiklalbağı Mahallesi’ne bir grup arkadaşıyla birlikte avlanmak için giden İ.S., konakladıkları yerden yaya olarak dolaşmaya çıktı.
Yoğun sis nedeniyle yönünü kaybeden İ.S., bir süre sonra kayboldu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Arkadaşları çevrede yaptığı aramada İ.S.’ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerince drone ile yapılan aramada İ.S., arkadaşlarıyla konakladığı noktadan yaklaşık 10 kilometre mesafede bulundu.
İ.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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