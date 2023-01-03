FETÖ'nün 'jandarma yapılanması' soruşturmasında 22 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma yürütüldü.
'SİVİL İMAMLAR İLE İLETİŞİM'
Yapıyla iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan Ankara'daki büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladığı tespit edilen toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce operasyon başlatıldı.
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