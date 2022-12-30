Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

30 Aralık 2022 Cuma, 13:36

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapılacağını duyurdu. Adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresiyle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet üzerinden yapabilecek.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

30 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak olan başvurular, 15 Ocak 2023'e kadar devam edecek.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmî sitesinde yayımlanan başvuru klavuzuna göre, başvuru şartları şunlar:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya

geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar

için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme

yüklemek,

d. KPSS ve ALES puan şartı aranan branşlardan Mühendis ve İkmal branşı için; 2021-2022

yılında yapılan KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış

olmak ve 2018-2019-2020-221-2022 yıllarında yapılan ALES’te Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünden

en az 65 almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında

olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

e. YDS puanı şartı aranan İkmal (2) branşı [Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık

(İngilizce) ve Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi] için; 2018-2019-2020-

2021-2022 yılında yapılan YDS/e-YDS sınavlarından en az 90 puan almış olmak,

f. 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak

1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını

bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için

geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine

tabidir.],

g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ğ. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;

(1) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme

çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli

Subay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’

kararlı sağlık raporunu almak,

(2) Mühendis ve İkmal branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme

çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli

Subay Olur” kararlı sağlık raporu almak,

h. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile,

adayın kendisi ve evli ise eşi;

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş

olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

(2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan

dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma

ile neticelenmemiş olmak,

ı. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan

konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel

ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale

bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında

herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı

idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye

olmadığına dair beyan sunmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,

yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve

aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle

askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim

Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından

başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya

sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

n. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle

çıkarılmamış olmak,

o. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

ö. Hamile olmamak.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVININ AŞAMALARI NELER?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmî sitesinde yayımlanan başvuru klavuzuna göre, sınav aşamaları şunlar:

a. Başvuru bitiminde sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Fiziki Kontrol,

(2) Fiziki yeterlilik sınavına,

(3) Mülâkat sınavına,

tabi tutulacaktır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya

devam edemezler.











