Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmasının ardından, adaylar başvurunun nasıl yapılacağını merak etti. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı sınavının aşamaları neler?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapılacağını duyurdu. Adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresiyle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet üzerinden yapabilecek.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
30 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak olan başvurular, 15 Ocak 2023'e kadar devam edecek.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmî sitesinde yayımlanan başvuru klavuzuna göre, başvuru şartları şunlar:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya
geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,
ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar
için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme
yüklemek,
d. KPSS ve ALES puan şartı aranan branşlardan Mühendis ve İkmal branşı için; 2021-2022
yılında yapılan KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış
olmak ve 2018-2019-2020-221-2022 yıllarında yapılan ALES’te Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünden
en az 65 almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında
olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini almış olmak,
e. YDS puanı şartı aranan İkmal (2) branşı [Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce) ve Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi] için; 2018-2019-2020-
2021-2022 yılında yapılan YDS/e-YDS sınavlarından en az 90 puan almış olmak,
f. 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak
1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını
bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için
geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine
tabidir.],
g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
ğ. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;
(1) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme
çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli
Subay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’
kararlı sağlık raporunu almak,
(2) Mühendis ve İkmal branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme
çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli
Subay Olur” kararlı sağlık raporu almak,
h. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile,
adayın kendisi ve evli ise eşi;
(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
(2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan
dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma
ile neticelenmemiş olmak,
ı. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel
ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı
idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
i. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
olmadığına dair beyan sunmak,
j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
m. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve
aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle
askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim
Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından
başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
n. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,
o. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
ö. Hamile olmamak.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVININ AŞAMALARI NELER?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmî sitesinde yayımlanan başvuru klavuzuna göre, sınav aşamaları şunlar:
a. Başvuru bitiminde sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Fiziki Kontrol,
(2) Fiziki yeterlilik sınavına,
(3) Mülâkat sınavına,
tabi tutulacaktır.
b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya
devam edemezler.
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