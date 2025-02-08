YÖK Başkanı açıkladı: Açıköğretim fakülteleri tamamen değişiyor

YÖK Başkanı Özvar "Açıköğretim fakültelerini, çalışanlar, üniversitede okuma imkanı bulamayan, beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyenlerin açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz" diye konuştu.

YÖK Başkanı açıkladı: Açıköğretim fakülteleri tamamen değişiyor
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AA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:20

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz" ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, açıköğretim fakülteleriyle ilgili önemli değişiklikler yapacaklarını açıkladı.

“YENİDEN TASARLIYORUZ”

Açıköğretimi, örgün eğitimle yarışan, ona alternatif olacak programların yer aldığı bir fakülte veya üniversite olmaktan çıkaracaklarını anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz. Açıköğretimin kontenjan ve program yelpazesi artık büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek."


Etiketler: #YÖK #açıköğretim fakültesi #açıköğretim

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