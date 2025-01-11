Yayınlanma: 11.01.2025 - 09:14

Güncelleme: 11.01.2025 - 09:14

2025 yılının ilk YÖKDİL sınavı için başvurularını kaçıran ve tamamlayamayan adaylar, geç başvurularla birlikte başvurularını tamamlayabilecek. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? YÖKDİL geç başvuruları nasıl yapılır?

2025 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/1 sınav başvuruları 3-9 Ocak 2025 tarihlerinde tamamlanmıştı. Başvurularını tamamlayamayan adaylar için YÖKDİL geç başvuruları 16 Ocak'ta alınacak.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuru ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek. YÖKDİL/1 geç başvuru ücreti 750 lira olarak uygulanıyor.