YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? YÖKDİL geç başvuruları nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? YÖKDİL geç başvuruları nasıl yapılır?

YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? YÖKDİL geç başvuruları nasıl yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 09:14

2025 yılının ilk YÖKDİL sınavı için başvurularını kaçıran ve tamamlayamayan adaylar, geç başvurularla birlikte başvurularını tamamlayabilecek. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman yapılacak? YÖKDİL geç başvuruları nasıl yapılır?

2025 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/1 sınav başvuruları 3-9 Ocak 2025 tarihlerinde tamamlanmıştı. Başvurularını tamamlayamayan adaylar için YÖKDİL geç başvuruları 16 Ocak'ta alınacak.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuru ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek. YÖKDİL/1 geç başvuru ücreti 750 lira olarak uygulanıyor.


Etiketler: #yökdil #sınav #nasıl yapılır #ne zaman

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