YÖK Başkanı'ndan 'öğrenci affı' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü Komisyon’da milletvekillerinin üniversitelere yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Özvar, Türkiye'de lisans düzeyinde örgün eğitimde 3 milyon 773 bin, açıköğretimde ise 2 milyon 700 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Lisansüstü eğitimde 324 bin yüksek lisans, 93 bin ise doktora öğrencisinin bulunduğunu aktaran Özvar, "Bu bilgileri verdikten sonra üniversite öğrenci sayılarının 'fevkalade çok kalabalık, çok yüksek, çok aşırı' olduğunu söylemek elimizdeki verilerle tam anlamıyla uyuşmamaktadır" dedi.

SAHTE DİPLOMA

"Sahte diploma" konusundaki eleştirilere yönelik Özvar, YÖK'ün özellikle denklik süreçlerinde tespit ettiği başta diploma olmak üzere "tüm sahteciliklerle" ilgili adli ve idari makamlara suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Özvar, staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle ilgili düzenlemeyi TBMM'ye sunacaklarının altını çizdi.

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Üniversitelerde öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 30 uncu maddesine 67 yaşını doldurdukları tarih olarak belirleniyor.

2006, 2007 ve 2008 yıllarında açılan 41 üniversitenin öğretim üyesi ihtiyacı dikkate alınarak; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 55 inci madde kapsamında yeni kurulan devlet üniversitelerinde öğretim üyelerinin yaş haddi 67'den 72'ye yükseltilmişti.

Daha sonra, 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesiyle geçici düzenlemedeki 72 olan yaş haddi 75'e çıkartılmıştı. 15 Nisan 2020 tarihli ve 7243 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, 41 olan üniversite sayısı Kafkas ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin eklenmesiyle 43 olmuş; bu düzenlemenin son tarihi ise 31 Aralık 2025'e uzatılmıştı.

17 yıla aşkın zamandır sürdürülen bu uygulamanın 2025 yılı sonu itibarıyla sona erdirilip erdirilemeyeceği ise merak konusu olmuştu.

Öğretim üyelerinin emeklilik yaşına ilişkin Özvar, "Bununla da alakalı bir düzenleme yapıyoruz. Emeklilik yaşının 72'ye kadar çıkarılabileceğini Yükseköğretim Kurulu olarak düşünüyoruz. 72 yaşından da 75 yaşına kadar üniversiteler ile öğretim üyesi arasında hususi bir sözleşmeyle 75'e kadar da uzatılabileceği kanaatini taşıyoruz. Bundan sonrası, Meclisimizin vereceği kararla şekillenecektir" diye konuştu.

ÖĞRENCİ AFFI

Özvar, ayrıca öğrencilik hakkını kaybedenlere yönelik atılacak adımları duyurdu.

Özvar, staj ya da intörnlük sırasında öğrencilik hakkını kaybeden kişilere dair bir düzenleme yapılacağını ve bu düzenlemenin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağını ifade etti.