YÖK Başkanı'ndan vakıf üniversiteleri ücretleriyle ilgili açıklama: Önümüzdeki günlerde adım atacağız

16 Ağustos 2022 Salı, 17:23

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’daki YÖK Beyaz Salon'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2022-YKS sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteler hariç kontenjanların yüzde 99'unun dolmasının ‘herkesi sevindirdiğini’ söyledi. Özvar, baraj uygulamasının kaldırılmasıyla tercih yapabilen öğrenci sayısının arttığını dile getirdi.

Özvar, tercih yapan aday sayısının artmasıyla da kontenjanların daha fazla dolduğuna işaret ederek, bu yıl YKS'ye girmek için başvuran aday sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 arttığını ifade etti.

Geçen yıl 2 milyon 607 bin civarında olan başvuru sayısının bu yıl 3 milyon 250 bine yaklaştığını kaydeden Özvar, baraj uygulamasının kaldırılmasının nedenleri arasında gelecek yıllarda yükseköğretim alanına ve üniversitelere daha fazla talebin ortaya çıkabileceği ve okullaşma oranındaki artış olduğunu söyledi.

“516 YENİ PROGRAMIMIZDA 12 BİN CİVARINDA BAŞVURU OLDU”

Özvar, bu yıl 185 farklı program başlığı altında 130 üniversitede 516 yeni programın açıldığını hatırlatarak, "185 farklı bölüme ait 516 yeni programımızda 12 bin civarında kontenjana başvuru oldu. Bu başvurularda da yüksek düzeyde bir yerleşme ve tercih oldu" diye konuştu.

Yeni açılan açık deniz sondaj teknolojisi ve açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi programları kontenjanlarının yüzde 100 dolduğunu açıklayan Özvar, biyomedikal cihaz, hibrit ve elektrikli taşıtlar ve su altı teknolojileri, yapay zeka ve veri mühendisliği, bilişim güvenliği ve siber güvenlik gibi programların da doluluk oranlarının yüzde 90 ve üzerinde olduğunu kaydetti.

Özvar, programlara daha çok öğrencinin yerleşmesinin kaliteyi düşürmeyeceğini ve Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin oldukça rekabetçi olduğunu savundu.

"BAKANLIKLA ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Yükseköğretime ilişkin medyadaki tartışmalara yönelik değerlendirmelerde de bulunan Özvar, yerleşme sonrası öğrencilerin barınmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.

Özvar, "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılında bilhassa büyükşehirlerde barınma sorununun, Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer bakanlıkların ve YÖK'ün birlikte çalışmasıyla büyük ölçüde aşılacağına inanıyoruz" dedi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE YÖNELİK TALEPLER

Özvar, vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin eğitim ücretlerine yönelik talepleriyle ilgili de konuştu. Öğrencilerin ‘bazı talepleri’ olduğunu söyleyen Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda bir adım atacağız. Üniversite yöneticileriyle bu konuda neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız. Karşılıklı bir görüşme ve müzakere yapacağız. İnşallah inanıyorum ki içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dahilinde bütün üniversitelerimiz heyecanla kapılarına gelen ve üniversitelerde okumak isteyen aday öğrencilerimize gerekli kolaylığı gösterecektir. Ben de üniversitelerimizle heyecan içerisinde yükseköğretim tahsili almak isteyenlere her türlü kolaylığın sağlanması konusunda gayret edeceğim."