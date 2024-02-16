YÖK duyurdu: Burs ücretlerinde artış!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:53

Güncelleme: 16.02.2024 - 11:53

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Doktora Destek Bursu ve Lisans Destek Bursu ücretlerini arttırdığını duyurdu.



YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"YÖK, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları 2024 Nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı.

Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu bir işte çalışmayan öğrenciler için 7.500 TL’den 12.000 TL’ye, çalışanlar için 2.500 TL’den 4.000 TL’ye yükseltildi.

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen YÖK Lisans Destek Bursu 1.875 TL’den 3.000 TL’ye, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2.000 TL’den 3.000 TL’ye yükseltildi"