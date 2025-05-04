‘Yok hükmünün’ tespiti için dava açıldı

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:29

Ankara Valiliği 2012’den beri faaliyet gösteren ve Türkiye’nin tek yargıç sendikası olan “Yargıçlar Sendikası”na yönelik “yok hükmünde olduğunun tespiti” istemiyle dava açtı. Davanın ilk duruşması 15 Mayıs’ta Ankara 8’inci İş Mahkmesi’nde görülecek.

Sendikanın kuruluş aşamasından beri kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Yargıçlar Sendikası Başkanı Hâkim Beyhan Güler; “Ankara Valiliği 2014’te sendikanın feshi için dava açmıştı. Ancak bu tür davalar kuruluştan itibaren bir aylık süre içinde açılması gereken davalar. Bu nedenle Ankara 11’inci İş Mahkemesi davayı reddetti. Ankara Valiliği bu kez 2020’de fesih davası açamayınca ‘yok hükmünde olduğunun tespiti’ adı altında bir dava açmış. Muhtara yapılan tebligatlarla yokluğumuzda karar verilmiş. Biz davadan 2023’ün eylül ayında haberdar olduk. Tebligat işlemlerinin iptali için kararı istinaf ettik, sonra tebligat konusunu Yargıtay’a taşıdık. Yargıtay, tebligatların geçersiz olduğunu belirtti. Böylece dava ilk aşamaya geri dönmüş oldu” dedi.

‘BUNA GEÇİT VERİLEMEZ’

Tebligatla dava görülmesinin hukuka uygun olmadığını belirten Güler; “Hakkımızda kesin karar var. Muhtarlık tebligatıyla kazanılan hak geri alınmaya çalışıldı. Bu herkesin hukuki güvenliğinin tehdit altında olduğunun göstergesidir. Buna geçit verilemez. Yargının bağımsızlığını savunduğumuz için dikkatlerini çekiyoruz” ifadelerini kullandı.