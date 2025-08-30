YÖK'ü dava edip sıralama barajını değiştirtti: Onun sayesinde 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

YKS tercih kılavuzuna göre, bu yıl hukuk fakültesi için aranan başarı sıralaması şartı ilk 125 binden 100 bine çekildi.

ARDA, KARARI DANIŞTAY’A TAŞIDI

Sınavda 112 bin sıralama yapan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, kararı yürütmeyi durdurma talebi ile Danıştay’a taşıdı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; davacı, başvurusunda bir yıldan fazla süredir 125 bin sıralama şartına göre sınava hazırlandığını, baraj değişikliğinden sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberdar olduğunu belirtti. Sınavın yapılmasına dört ay kala alınan kararın, ani ve beklenmedik olduğunu savunarak, durdurulmasını istedi.

YÖK ve ÖSYM başkanlıkları ise yaptıkları savunmada, kararın yer aldığı YKS Kılavuzu’nun şubat ayında yayımlandığına dikkati çekti.

Danıştay 8. Dairesi, verdiği kararda davacıyı haklı buldu. Danıştay, YÖK’ün hukuk fakültelerine girişte başarı sırası barajını 100 bin olarak belirleyen kararı için yürütmeyi durdurma hükmü verdi.

Kararın ardından YÖK, adayların hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabileceğini açıkladı.

“AVUKAT OLMADAN İLK DAVAMI KAZANMIŞ OLDU”

Karar sonrası Arda Kuzey Keskin, “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” dedi.

Hukuk eğitimi için hukuk savaşı başlatan Arda Kuzey Keskin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

ONUN SAYESİNDE 836 KİŞİ DAHA HUKUK FAKÜLTESİNE GİRDİ

Öte yandan Arda Kuzey Keskin’in mücadelesi ile 125 bine çekilen başarı sıralaması sonucu 836 kişi daha üniversiteli oldu. Bu adaylardan üçünün okul birincisi olduğu ve yerleşenlerin tamamının vakıf üniversitelerine kayıt hakkı kazandığı öğrenildi.