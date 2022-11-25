YÖK, Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nu yayımladı: 'Bilimsel makaleler azaldı'

25 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), Türkiye’deki üniversitelerin 2021 verileri doğrultusunda genel bir değerlendirilmesini yaptığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2022” yayımlandı. Buna göre, üniversitelerin 2021’de açılan kontenjanlarının doluluk oranı bir önceki yıla göre düştü ve yüzde 87.79’a geriledi. Yüzde 100 doluluk oranına ulan üniversite sayısı 11’de kaldı. 27 üniversitenin doluluk oranı yüzde 80, 68 üniversitenin ise yüzde 90’ın altında kaldı.

2021’de üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısı 8’den 7.22’ye geriledi. Öğrenci başına 10 ve üzeri kitap düşen üniversite sayısı yalnızca 34 oldu. Altı üniversitede de öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 1’in altında kaldı. Öğrenci başına 15 ve üzeri kitabın düştüğü üniversite sayısı da 15 olarak kayıtlara geçti.

3 ÜNIVERSİTE İLK 500’DE

Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı da akademinin durumunu gözler önüne serdi. Üniversitelerin ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı ortalaması 199. Ancak öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması yalnızca 0.20. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayısı da 445, öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması da 0.44. 2017-2021 döneminde yayımlanmış ve en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf almış yayın sayısı 500 ve üzeri olan üniversite sayısı 12’de kaldı. Bu kapsamda yayını bulunmayan üniversite sayısı ise 12 oldu.

Üniversitelerin 2020’ye ilişkin “Times Higher Education”, “QS World University Rankings”, veya “Academic Ranking of World Universities” sıralamalarına göre akademik başarı sıralamasına da yer verildi. Bu sıralamalarda yer almayı başaran üniversite sayısı 43 oldu. Bunların 15’i ilk binde, 3’ü ilk 500’de yer alabildi.