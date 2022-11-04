YÖK Başkanı Özvar: KPSS sorularının sızdırılıp sızdırılmadığına dair açıklamam yok

04 Kasım 2022 Cuma, 07:27

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunun ardından muhalefet milletvekillerinden gelen soruları toplu bir şekilde cevaplandırdı.

'BİLİRKİŞİ RAPORLARI ONANMIŞTIR'

Özvar, iptal edilen KPSS sınavına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS lisans sınavıyla alakalı bir kısım soruların daha önce bazı yayınevleri tarafından çıkarılan deneme kitapçıklarında sorularının yer aldığı iddiası ortaya atılmıştı. Yükseköğrenim Kurulu kanundan kaynaklanan yetkisi ve ön inceleme raporunu 13.09.2022 tarihi itibariyle düzenlemiş olmaktadır. Önemle ifade edilmelidir ki ön inceleme yetkisi amacın iddia konusu olayların, önemi ve ciddiyetine göre soruşturma izni verilip verilmemesini araştırmaya yönelik bir süreçtir. Bu sürecin, yani ön incelemenin sonucunda iddiaların içeriği ve sürecin yönetimi dikkate alınarak usul ve infiali olduğu kanaati olan kimselerle sınırlı olarak yargılama izni verilmiştir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde; kamuoyuna yansıyan iddialardan birebir aynı olduğu iddia edilen soruların araştırması yapılmış, birebir aynı olduğu yönünde sosyal medyada, bir internet sitesinde haberler çıkmış; 11 soruluk ÖSYM'den alınan soru kitapçığıyla karşılaştırılarak, sorularla alakalı incelenerek tamamlanmıştır. Bu incelemelerin içerisinde Coğrafya alanından 3, Tarih alanından 1, Türkçe alanından 5, Matematik alanından 1, Eğitim Bilimleri alanından 3 soru için, alan uzmanı ve ölçme değerlendirme uzmanına konuşan 2'şer kişilik bilirkişi heyetleri inceleme raporu olarak, bilirkişi raporları onanmıştır"

'SORULARIN SIZDIRILIP SIZDIRILMADIĞINA DAİR BİR AÇIKLAMAM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Özvar, ön inceleme kurulu tarafından hazırlanmış raporun Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İlgili raporda ismi geçenler evraktadır. Sorularla alakalı uzmanların hazırladığı bilgiler savcılığa intikal ettirilmiştir. Bunu bilhassa ifade etmek istedim. Soruların sızdırılıp sızdırılmadığına dair benim herhangi bir açıklamam söz konusu değildir. Sızdırılıp sızdırılmadığına dair bilgiyi edebilmek ancak adli süreçle ortaya çıkabilecek bir gerçektir. Bu bakımdan ne ön inceleme komisyonunun ne Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın; özel hesapları, whatsapp hesapları, telefonları veya Yükseköğretim Kurulu'nun kısaca ulaşamayacağı enformasyon üzerinden bizim bir açıklama yapmamız ve değerlendirme yapmamız doğru değildir. Bu konuda savcılık adli süreci soruşturma sürecini yürütmektedir. Dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu'na bu konuda soruların sızdırılıp sızdırılmadığına dair, yayınevinden alınıp alınmadığına dair bilgilerin herhangi bir şekilde, bu konuda ayrıca ifade etme yetkimizin de olmadığını sizlere ifade etmek isterim. Sorunların benzerlikle ya da aynılıkla alakalı bilirkişi raporu da yer almaktadır. Ama raporun ayrıntıları şu anda soruşturma devam ettiğinden savcılıkta bulunmaktadır"