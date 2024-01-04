Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 04.01.2024 - 09:45

2024 YÖKDİL/1 başvuruları için geri sayım başladı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte gözler yılın ilk YÖKDİL sınavına çevrildi. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınavı ne zaman?

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek. Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.