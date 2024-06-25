YÖKDİL/2 başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- 'Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar'
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- İstifa ettiğini duyurdu
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- 'Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı'
- İmamoğlu'ndan Adalar açıklaması