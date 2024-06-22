Yayınlanma: 22.06.2024 - 12:32

Güncelleme: 22.06.2024 - 12:32

AUZEF bahar dönemi finalleri için geri sayım başladı. AUZEF bahar dönemi finalleri üç oturum şeklinde uygulanacak. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınavın sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de yapılacak.

TELAFİ VE ÜÇ DERS SINAV TAKVİMİ

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgelerinin sınav gününden 7 gün önce 24 Haziran 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.