ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. 28 Temmuz'da yapılacak olan bu yılın ikinci ALES sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınava girecekleri okulları merak ediyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 12:53
ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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ALES/2 sınav giriş yerleri, sınav öncesinde yüksek lisans yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak.

Adayların sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.


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