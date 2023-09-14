Yoksulluğun geldiği son nokta... O görüntüler gündem oldu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, sosyal medya hesabından çöpten yiyecek toplayan bir yurttaşın videosunu paylaştı.

ANKA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:19
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Valiliği’nin önünde çöpten yiyecek toplayan bir yurttaşın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Alp, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kars Valiliği’nin önünde, milli bayrağımızın gölgesinde vatandaşlarımız çöpten yiyecek topluyor. Sözde ‘milli ve yerli’ ekonomi politikanızın yarattığı sefaleti görmüyor musunuz? Emekli aylıklarına ayrımsız zam yapın, sosyal destekleri arttırın."


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