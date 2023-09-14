Yoksulluğun geldiği son nokta... O görüntüler gündem oldu
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, sosyal medya hesabından çöpten yiyecek toplayan bir yurttaşın videosunu paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Valiliği’nin önünde çöpten yiyecek toplayan bir yurttaşın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Alp, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kars Valiliği’nin önünde, milli bayrağımızın gölgesinde vatandaşlarımız çöpten yiyecek topluyor. Sözde ‘milli ve yerli’ ekonomi politikanızın yarattığı sefaleti görmüyor musunuz? Emekli aylıklarına ayrımsız zam yapın, sosyal destekleri arttırın."
Kars Valiliğinin önünde, milli bayrağımızın gölgesinde vatandaşlarımız çöpten yiyecek topluyor.— İnan Akgün Alp (@avinanakgunalp) September 14, 2023
Sözde “milli ve yerli” ekonomi politikanızın yarattığı sefaleti görmüyormusunuz?
Emekli aylıklarına ayrımsız zam yapın, sosyal destekleri arttırın! #EmekliKanAğlıyor @memetsimsek… pic.twitter.com/XwTT4QWYnV
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