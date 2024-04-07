YÖK'ten 'Sudanlı ve Filistinli öğrenciler' açıklaması: 'Özel öğrencilik' imkanı tanındı

Yükseköğretim Kurulu'ndan, Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddialar üzerine açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 10:22
YÖK'ten 'Sudanlı ve Filistinli öğrenciler' açıklaması: 'Özel öğrencilik' imkanı tanındı
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Yükseköğretim Kurulu, Sudanlı ve Filistinli ?yükseköğretim öğrencilerine koşulsuz yatay geçiş hakkı verildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan 'özel öğrencilik' imkânı tanınmıştır" denildi.

Açıklamanın devamı şöyle: 

"Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir.

Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkânı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”



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