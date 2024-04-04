Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı görevinden alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Prof. Dr. Cem Say bölüm başkanlığı görevinden alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:38
Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı görevinden alındı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Cem Say, atanan rektör Mehmet Naci İnci tarafından Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör atanmasına tepkiler sürerken haflardır devam eden cuma eylemlerine destek veren Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındı.

"GÖREVİ İYİ YAPMA SUÇU"

Prof. Dr. Cem Say, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. X (Twitter) hesabından açıklama yapan Say, şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevimden alınmışım. Gelen yazı çok ilginç gerçekten. Anladığım kadarıyla 'görevi iyi yapma suçu' işlemişim. Tabii ki bu hukuk dışılığa itiraz edeceğim, işimi iyi yapmaya da devam.”


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