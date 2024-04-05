Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ikiye ayrılma kararına tepkiler geldi: Meslek okulu gibi!
“Eğitim felsefesinden vazgeçiliyor” vurgusu yapan akademisyenler ve mezunlar, “Siyasi müdahale karar mekanizmalarını kontrol etmek istediği için kurumsal çöküş şaşırtıcı değil” açıklaması yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi Senatosu,
fen edebiyat fakültesinin, 12
bölümün tamamının karşı
çıkmasına rağmen fen ve edebiyat
diye ikiye ayrılmasına karar verdi.
Bu karara tepki gösteren öğretim
üyeleri, bunun, üniversitenin eğitim
felsefesinden vazgeçileceği anlamına
geldiğini vurguluyor.
Fen-edebiyat fakültesi,
tarih bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Çiğdem
Kafescioğlu, “Fakültenin
bütün bölümlerinin karşı
çıkmasına rağmen senato
sizce neden böyle bir karar aldı”
sorusunu şöyle yanıtladı:
“Üniversite senatosunun bu
kararı alması çarpıcı olmakla
birlikte ne yazık ki 2021 başından
beri yaşadığımız kurumsal çöküş
içerisinde şaşırtıcı değil. Siyasi
müdahale öncelikle üst kurulları,
ve üst kurullarda alınan karar
mekanizmalarını kontrol altına
almayı amaçladı. Yaşadığımız
üç sene zarfında üniversite
senatosu üniversiteyi temsil etme
vasfından tamamen uzaklaştı, üst
yönetimin almak istediği kararları
sorgulamadan onaylayan bir
otomatik onay verme aracı haline
dönüştü."
ÜNİVERSİTENİN TEMEL TAŞI
Prof. Kafescioğlu, bu kararın üniversiteyi nasıl etkileyeceğini de şöyle anlattı:
"Fen-edebiyat fakültesi Boğaziçi Üniversitesi’nin temel taşlarından biridir. Fakültenin her bölümü, üniversiteye giriş sınavında Türkiye’nin o alandaki en yüksek puanlı öğrencilerini alır. Bölümler ulusal ve uluslararası alanlarda tanınırlığa ve saygınlığa sahiptir. Her durumda anayasanın tanıdığı üniversite özerkliği ilkesi çiğneniyor. Boğaziçi’ni Boğaziçi yapan teamüllerden ve akademik ilkelerden o derece uzaklaşılıyor ki nihayetinde üzerinde tahakküm kurdukları şey, fethetmeyi, sahiplenmeyi ve yönetmeyi arzuladıkları üniversite olmayacak.”
BAĞIMSIZ BİR YERE ÖZGÜ
Boğaziçi Üniversitesi, Batı
Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
emeritus Prof. Dr. Oya Başak, “Fenedebiyat fakültesinin savunduğu
‘Liberal arts’ eğitim felsefesi nedir,
neden önemlidir” sorusunu şöyle
yanıtladı:
“Liberal arts ‘bağımsız bireye özgü zihinsel beceriler ve kültürel birikim’ demektir. İnsan zihnini özgürleştiren, sorgulamaya, eleştiriye ve yaratıcılığa yönelten, öğrencinin ufkunu açan, eğitimi meslek dersleriyle sınırlamayıp gençlere farklı alanları da deneyimleme fırsatı sunan eğitim modelidir. Onlara çok yönlü bir formasyon kazandırır, özellikle öğrenmeyi öğrenme imkânı verir. Biat kültürünün tam tersi! Bu imkânı üniversitedeki tüm öğrencilere sağlayan da yüzyıllardır fen-edebiyat fakülteleridir. YÖK yasasındaki tek tük iyi şeylerden biri, her üniversitede bundan esinlenerek birer fen-edebiyat fakültesi kurulmasını şart koşmasıydı. Sonradan bu fakültelerin kurulma zorunluluğu ortadan kalktı. Fen edebiyat çatısı altında Harvard’da 40, Yale’de 33 bölüm var. Bu üniversitelerin aklı yok mu ki çok bölümlü fen-edebiyat fakültelerinden vazgeçmiyorlar? Neden acaba Harvard beşer beşer bölüp 8 fakülte yapmıyor?"
Prof. Başak, “Fen-edebiyat fakültesinin bölünmesinde Boğaziçi açısından nasıl bir tehlike görüyorsunuz” sorusunu da şöyle yanıtladı:
BOĞAZİÇİ FARKI
“Mezunlarımızda ‘Boğaziçi
farkını’ yaratan bu fakülte
bölünürse üniversitemiz kendi
mirasını reddetmiş olacak.
Liberal arts ile ‘çekirdek program’
dediğimiz ‘core’ dersler el ele gider.
Fen ve beşeri bilimler dersleri ile
disiplinlerarası dersler öğrenciyi
diplomanın ötesinde kültürlü ve
özgürce düşünebilen bir birey
yapar. Çok farklı alanlardan
gelen fen-edebiyat hocalarının bir
arada olması, ortak kurullarda
bulunmaları karşılıklı onlara çok
yararlı perspektifler kazandırır ve
birbirlerine eleştiri getirme imkânı
sağlar. Fakülte bölünüp ortak
akademik kurullar ortadan kalkınca
artık koordineli olarak işlevlerini
yerine getiremeyecekler, böylece
üniversite eğitim felsefesinden
vazgeçecek çekirdek programın
izleri silinecek. Bu da öğrencilerin
zararına. Üniversitede değerli
gelenekleri inşa edip sürdürmek zor
ama yıkmak kolaydır.”
PROF. DR: BETÜL TANBAY: YAŞANANLAR KABUS
-Bu fakültenin fen ve edebiyat
olarak bölünmesine neden
karşısınız?
Önce esastan başlayalım: Üniversiteler şehirler gibi tek bir renkte değildirler, tek bir kıyafete sokulamazlar. Elbette ortak tarafları boldur ama her birinin ayrı bir tarihi, geleneği ve de geliştirmiş olduğu ayrı bir misyonu vardır. Dünyada fen ve edebiyat fakültelerinin ayrı olduğu kurumlar da vardır, beraber olanlar da. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizde de dünya da özel bir konuma sahiptir. Uluslararası tanınırlık ve kredibilite konusunda ülkenin en ön sırasında alan bir kurumdur. Mezun profili özen ister. Genel kültür ister. Yabancı diller ister. Sanattan anlamak ister. Mühendis ise tarih bilmelidir, sosyolog ise matematikten ürkmemelidir. Mithat Alam Film Merkezi gibi özel buluşma ve gelişme noktaları ister. Fen-edebiyat fakültemiz elli yıldır on iki bölümüyle tüm üniversiteye inanılmaz kaliteli bir hizmet vererek
“Boğaziçi mezunu”
dediğimiz o özel profilin yetişmesinde
ana direktir. Usüle gelirsek:
Meşruiyetini yüzde 95 hocanın
güvensizlik oyu üzerine kurmuş bir
idare, fakültede bulunan 12 bölümün
hepsinin karşı görüş bildirmesine
rağmen, asil dekanının bile olmadığı
tek bir senato toplantısında bu bölme
kararını almıştır. İdare açısından bir
mantık vardır: kurumun ana direğini
yıkmak. Ama ömrünü vakfetmiş
hocalar, bu zenginliği en iyi bilen
mezunlar, bu zenginlik için bizi seçmiş
öğrenciler açısından kabul edilmesi
söz konusu olamaz.
Boğaziçi Üniversitesi’nde
uzun süredir yaşananları nasıl
değerlendiriyorsunuz?
3 senedir Boğaziçi’nde yaşanan bir kâbustur. İğne oyası gibi, hem 160 yıllık geleneğinden faydalanarak hem bugünün araştırma taleplerini karşılamayı hedefleyerek geleceğe bakan toplumun en güvendiği kurumlardan biri olan Boğaziçi Üniversite’sinde, liyakat gibi en önemli akademik kriterleri hiçe sayarak kendi küçük iktidarını kurmaya çalışanları üniversitenin hiçbir bileşeni kabul etmemiş ve akademik ve hukuki ilkelerden vazgeçmemiştir.
Boğaziçi’ne kayıp ettirilen zaman,
ülkeye kaybettirilen zamandır, affedilmez.
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