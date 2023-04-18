Yol çalışması sırasında işçiye çarpan sürücü hakkında yeni gelişme

Batman'da çöken yolda trafik geçişini yönlendiren işçi İlyas Ekmiş'e (24) kamyonet ile çarparak ölümüne neden olan Mehmet Çakır (49) gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:30
Yol çalışması sırasında işçiye çarpan sürücü hakkında yeni gelişme
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Batman-Üçyol bölünmüş devlet yolunun 13'üncü kilometresinde meydana gelen olayda, Mehmet Çakır'ın kontrolünden çıkan kamyonet, baraj suyu nedeniyle çöken yolda trafik geçişini yönlendiren Karayolları Şube Müdürlüğü'nde görevli İlyas Ekmiş'e çarptı.

Kazada Ekmiş hayatını kaybetti, sürücü Çakır gözaltına alındı.

Çakır, ifadesinde yorgunluk nedeniyle uyuduğunu, çarpmanın etkisiyle uyandığını söyledi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Çakır, tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.


İşçi batman yol çökmesi

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