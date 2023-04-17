Kamu işçisine zam pazarlığında yeni gelişme! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Teklifi kabul etmeyeceğimizi ifade ettik

Yayınlanma: 17.04.2023 - 19:44

Güncelleme: 17.04.2023 - 19:50

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren '2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Zam pazarlığındaki son durumu açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 40 civarında zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 12 bin lira olduğunu açıkladı. Ayrıca işçi talebinin yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olduğunu sözlerine ekleyen Atalay, "Bize 2 hafta önce taban ücret 11 bin 500 lira verdikleri ücreti yüzde 30 ifade ettiler. Biz bunları kabul edemeyeceğimizi geçtiğimiz hafta perşembe kamuoyuna açıkladık. Bugün Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladık. HAK-İş de kendi koordinasyon kurulunu topladı. Saat 14.30 civarında da bakanlık bize randevu verdi. Sayın Bakan, 'İşveren Sendikası'nın verdiği teklifi ben, 12 bin düşük ücrete çekiyorum. Yukarıdaki ücreti de yüzde 40'a getiriyorum' ifadesini kullandı. Bu gelişme kötü değil iyi bir gelişme. Ama bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Bayramdan sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapacaklarını umut ediyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Bugün gelinen nokta küçümsenecek bir nokta değil. Ama bunun üstüne çıkılması gerektiğini ifade ettik. Bizim teklifimiz ile arasında bir fark var, onun kapatılmasını bekliyoruz. Bu teklif yeterli değil" diye konuştu.

İŞÇİ TALEBİ YÜZDE 45 ZAM

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

Mayıs ayına kalmadan toplu sözleşme sürecinin tamamlanması bekleniyor.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.