Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:19

Güncelleme: 17.04.2023 - 16:19

Hükümetin kamu işçisine yapacağı zam teklifi uzun zamandır merak ediliyordu. İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücretken, ''Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu mu? Kamu işçilerine zam teklifi ne kadar oldu?'' soruları sıklıkla aratılıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kamu işçilerine zam teklifini açıkladı.

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLDU?

Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.