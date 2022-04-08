Yol çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

08 Nisan 2022 Cuma, 17:26

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güdül Köyü’nde yapılan yol çalışması sırasında bir iş makinesi operatörü yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı.

OPERATÖR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Meydana gelen kazada iş makinesi operatörü Umut Özdemir (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.