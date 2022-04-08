Yol çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Giresun’un Doğankent ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

(İHA)
08 Nisan 2022 Cuma, 17:26
Yol çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güdül Köyü’nde yapılan yol çalışması sırasında bir iş makinesi operatörü yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı.

OPERATÖR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada iş makinesi operatörü Umut Özdemir (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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