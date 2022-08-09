Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

09 Ağustos 2022 Salı, 09:46

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ile Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım 09.00-17.00 saatlerinde kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde Ankara-İzmir YHT Hattı inşaatı sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 22-29. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Adıyaman il sınırı-Gölbaşı-Malatya yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-55. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun ve Arıdurak tünellerinde elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-14. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.