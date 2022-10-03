Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:54

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 34-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması dolayısıyla Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Karacasu-Tavas yolunun 3-5. kilometreleri, Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 24-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 16-18, Malatya-Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Karacabey yolunun 34. kilometresinde alt geçit çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ordu-Giresun yolunun 18-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Zara yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



